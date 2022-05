Rowerem do 10 km od Świętochłowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Wycieczki rowerowe ze Świętochłowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Świętochłowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Świętochłowicach ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 08 maja w Świętochłowicach ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Bytomskie klimaty

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,52 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 451 m

Suma zjazdów: 1 469 m

Woytekw75 poleca trasę mieszkańcom Świętochłowic

Dzisiaj miejscówka przez bytomskie tereny zielone. Pokręcone po Miechowickiej Ostoi Leśnej, Segiecie i bytomsko-tarnogórskich Kanionach. Kilka odcinków trudnych i niestety trzeba zsiąść z roweru. Zjazdz/zejście do Kanionu Tarnogórskiego nieco niebezpieczne, trzeba uważać na obcięte a wystający z drogi elementy metalowych konstrukcji. Za to na dole można przyjemnie poeksplorować kamieniołom. Typowo po MTB

