Rowerem do 10 km od Świętochłowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Ścieżki rowerowe ze Świętochłowic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Świętochłowic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,53 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 606 m

Suma zjazdów: 665 m

Trasę rowerową mieszkańcom Świętochłowic poleca Woytekw75

Takie z cyklu "Mój Bytom". Tym razem przyrodniczo - głównie Żabie Doły oraz hałdy pohutnicze byłej huty cynku i ołowiu "Orzeł Biały" . Nie obyło się również bez betonu - schrony bojowe Obszaru Warownego Śląsk. I nieco Chorzowa.

