Remont ulicy Metalowców w Święchłowicach. Uwaga na objazdy w dzielnicy Zgoda. Koszt prac to ponad 3 mln złotych

Przebudową ulicy Metalowców w Świętochłowicach. Prace potrwają do końca sierpnia

We wtorek, 7 kwietnia, rozpoczęła się przebudowa ulicy Metalowców w Świętochłowicach. Remont obejmie 470-metrowy fragment drogi wraz z wymianą nawierzchni jezdni ronda im. Jana Pawła II. Prace te mają potrwać do końca sierpnia. Inwestycja drogowa będzie kosztowała ponad 3 mln zł, a dokładnie 3 130 874,10 zł, z czego 2 505 067,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. Remont ul. Metalowców będą spowoduje konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu odcinka objętego przebudową, czyli fragmentu między rondem im. św. Jana Pawła II a przejazdem kolejowym. Dla kierowców wyznaczone zostaną trasy objazdowe. W pierwszym etapie chodnik po wschodniej stronie ulicy Metalowców zostanie zamknięty. W drugim etapie będzie przebudowywany chodnik po stronie zachodniej.