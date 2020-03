Referendum w Świętochłowicach z problemami? Cofnięto zgodę na wywieszenie obwieszczenia o referendum przy CIS

Pełna treść obwieszczenia o zamiarze przeprowadzenia referendum

Obwieszczenie

zawiadamiające mieszkańców Świętochłowic o zamierzonym referendum gminnym w sprawie odwołania Daniela Begera Prezydenta Miasta Świętochłowice przed upływem kadencji wraz z uzasadnieniem zamierzonego referendum

Dorota Chojnacka pełnomocnik inicjatora referendum gminnego, działając w imieniu grupy mieszkańców, w skład której wchodzą: Dorota Chojnacka, Katarzyna Mariola Posmik, Aneta Ewelina Solich, Celina Danuta Cesarz, Wioletta Daria Czernecka na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym zawiadamia i informuje mieszkańców, że przedmiotem zamierzonego referendum jest odwołanie Daniela Begera Prezydenta Miasta Świętochłowice przed upływem kadencji.

Pytanie referendalne będzie brzmieć:

Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Daniela Begera Prezydenta Miasta Świętochłowice przed upływem kadencji?

Tak Nie

Powodem zainicjowania referendum w sprawie odwołania Daniela Begera jest brak umiejętności zarządzania oraz skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych, co doprowadziło do stagnacji oraz zahamowania rozwoju miasta i nie rokuje nadziei na poprawę stanu finansów i wizerunku miasta, a w szczególności:

Nieetyczna polityka personalna – zatrudniane są wyłącznie osoby z najbliższego politycznego otoczenia prezydenta Daniela Begera, które nie mają merytorycznego przygotowania do piastowania odpowiedzialnych funkcji. Liczą się wspólne interesy, a nie doświadczenie i umiejętności. Etaty uzyskują radni, będący w koalicji z prezydentem, a także członkowie ich rodzin oraz sympatycy Stowarzyszenia Przyjazne Świętochłowice.

Zaniedbanie miasta - zaniechano sprzątania wielu terenów i znacząco ograniczono zakres porządkowania przestrzeni publicznych, jak place zabaw, miejskie parki i obiekty rekreacyjne, co nie tylko wpłynęło na estetykę miasta, ale także na bezpieczeństwo mieszkańców. Nie są również wykonywane obowiązki w zakresie utrzymania dróg. Brak koniecznych remontów zasobów mieszkaniowych powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Działanie na szkodę wizerunku miasta – nieuprawnione porównywanie Świętochłowic do gminy bankruta, która zniknęła z mapy Polski, doprowadziło do pogorszenia wizerunku miasta i umniejszenia jego roli w regionie. Lekceważące wypowiadanie się prezydenta Daniela Begera o stanie finansowym służyło doraźnym celom politycznym i pokazało brak związku emocjonalnego z miastem i mieszkańcami.

Wzrost stawek podatków lokalnych i opłat – na wniosek prezydenta Daniela Begera podniesiono do maksymalnego progu stawki podatku od nieruchomości, wzrosły także stawki podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosując najprostsze rozwiązania w celu pokrycia braków w budżecie, drenuje się kieszenie mieszkańców i przedsiębiorców.

Katastrofalna sytuacja Szpitala Powiatowego - zaniechano dokapitalizowania spółek komunalnych, co przełożyło się na katastrofalną sytuację Szpitala Powiatowego, co może skutkować jego upadłością. Nieudolnie prowadzony dialog prezydenta Daniela Begera z personelem przekłada się na pogłębiające się problemy kadrowe i może stanowić przyczynę pogorszenia się usług zdrowotnych dla mieszkańców.

Niekompetencja w zarządzaniu - brak doświadczenia prezydenta Daniela Begera w zarządzaniu jest przyczyną jego nieprzemyślanych i niekorzystnych dla miasta decyzji. Autokratycznym stylem rządzenia doprowadził on do dezorganizacji funkcjonowania urzędu i miejskich jednostek. Kompetentni pracownicy są zwalniani i zastępowani osobami bez odpowiedniego wykształcenia i przygotowania merytorycznego. Takie działania doprowadziły do licznych procesów sądowych, których koszty ponosi miasto. Nagminne zmiany organizacyjne wpłynęły na pogorszenie sprawności działania miejskich instytucji.

Zatrzymanie rozwoju miasta – zrezygnowano z realizacji zaplanowanych wcześniej inwestycji, mimo zabezpieczenia w części zewnętrznego finansowania. Nie podjęto działań w celu aktualizacji Strategii Rozwoju Świętochłowic. Od ponad roku miasto jest w stanie stagnacji. Brak jest profesjonalnych działań w zakresie pozyskania inwestorów. Prezydent Daniel Beger zamiast skupiać się na przyszłości miasta, zajmuje się wyłącznie personalnymi utarczkami.

Nieudolne zarządzanie finansami Świętochłowic – instytucje nadzorujące gospodarkę finansową negatywnie oceniają decyzje prezydenta Daniela Begera, między innymi zakwestionowano program postępowania naprawczego, negatywnie zaopiniowano wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku, negatywnie zaopiniowano projekt budżetu na rok 2020 i unieważniono Wieloletnią Prognozę Finansową Świętochłowic. Mimo zapewnień Daniela Begera, nie nastąpiła widoczna poprawa sytuacji ekonomicznej miasta, a opinia publiczna jest wprowadzana w tym zakresie w błąd.

Lekceważenie grup społecznych i zawodowych – prezydent Daniel Beger marginalizuje potrzeby wielu grup społecznych i zawodowych. Nie są podejmowane działania w kierunku rozwoju polityki senioralnej. Nie powołano Miejskiej Rady Seniorów, przez co osoby starsze nie mają możliwości zaangażowania się w działalność społeczną i zostały wykluczone z możliwości współdecydowania o mieście. Brak także konstruktywnego dialogu ze środowiskiem oświaty, jednocześnie umniejsza się rolę związków zawodowych w reprezentowaniu spraw tej grupy.

Wyborcze obietnice bez pokrycia – prezydent Daniel Beger nie realizuje swojego programu wyborczego. Następuje ciągła degradacja stanu budynków komunalnych, brak jest niezbędnych remontów. Pustostany, zamiast trafić do mieszkańców, dalej straszą i niszczeją. Nie utworzono zapowiadanego komisariatu policji w Lipinach. Prowadzone są iluzoryczne działania w zakresie wspierania przedsiębiorców, nie utworzono nawet obiecanego inkubatora przedsiębiorczości. Brak obiecanych inwestycji w infrastrukturę sportową, drogową, komunalną, nie są likwidowane bariery architektoniczne. Wbrew zapowiedziom świętochłowiczanie nadal są marginalizowani w zarządzaniu miastem. Na kluczowych stanowiskach zatrudniane są osoby nie związane ze Świętochłowicami.

Daniel Beger nie posiada kompetencji zarządczych, dlatego też uważamy, że powinien zostać odwołany z funkcji Prezydenta Miasta Świętochłowice przed upływem kadencji.

Dorota Chojnacka

pełnomocnik inicjatora referendum gminnego