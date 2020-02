Referendum w Świętochłowicach jednak może się odbyć. 3 tygodnie na zebranie podpisów

- Mamy pisemne wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej: można zmienić pełnomocnika grupy inicjatywnej, można też uzupełniać skład tej grupy. Akcja referendalna jest więc kontynuowana - powiedział Wojciech Litewka, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.

"Tym samym zmierzamy dalej do założonego celu - referendum w sprawie odwołania prezydenta Daniela Begera. Niestety ostatnie dni pokazały, że środowisko związane z prezydentem, próbowało wprowadzić opinię publiczną i mieszkańców w błąd, sugerując że referendum upadło. Jest to kolejny dowód na to, że przepisy prawa interpretowane są przez władze miasta nieudolnie, a mieszkańcy traktowani przedmiotowo" - głosi rozesłane do mediów oświadczenie grupy referendalnej. Termin zbierania podpisów pod tą inicjatywą upływa w połowie marca.

