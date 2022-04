Przegląd tygodnia z 10.04.2022 w Świętochłowicach. Najważniejsze wydarzenia od 3.04 do 9.04.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Podwójna emerytura dla seniora w 2022 roku. Okazuje się, że wiele osób, które pobiera świadczenie emerytalne nie wie, że może jednocześnie otrzymywać podwójną emeryturę. Kto może na to liczyć? Sprawdźcie!

Wielu pamięta jeszcze, jak miesiące temu węgiel zalegał na hałdach. To już minęło. Obecnie popyt stale rośnie. Sprawdziliśmy jaki jest koszt poszczególnych gatunków węgla. Ceny oparliśmy o sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej.

GOOGLE. Wybieracie się na miasto? Jeżeli zobaczycie nadjeżdżający samochód Google z kamerą na dachu - to uważajcie! Kto wie, może pojawicie się w najnowszej aktualizacji Street View! Google ogłosił NOWĄ LISTĘ miast, które odwiedzi w najbliższych miesiącach ich samochód. Które miejscowości z woj. śląskiego znalazły się na LISCIE? Sprawdź poniżej w materiale. Czy szykuje się aktualizacja zdjęć, Waszych miejscowości w Street View!?

ZAKUPY. Od początku inwazji Rosji na Ukrainę większość znanych, globalnych firm wycofało się z rosyjskiego rynku. Jednak nie wszystkie. W największym kraju świata pozostały m.in. sieć hipermarketów Auchan, Leroy Merlin i do niedawna również Decathlon. Te decyzje spotkały się z ogromną falą krytyki wśród polskich internautów. Wiele osób namawiało do bojkotu sklepów utrzymujących swoje działania na terenie Rosji. Czy Polacy faktycznie przestali kupować w tych sieciach? Na to pytanie odpowiadają… paragony z aplikacji zakupowej PanParagon.

NOWE GRZECHY. Katolicy tradycyjnie tłumnie wybierają się do spowiedzi przed Wielkanocą, aby podczas uroczystych mszy świętych móc przystąpić do komunii świętej. Czy wiedziałeś, w kilku ostatnich latach powstało sporo nowych grzechów? Poznaj je! Znajdziesz je w naszej galerii.