Przegląd tygodnia w Świętochłowicach, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Świętochłowice od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 NETFLIX. Nowości w lipcu 2020. Sprawdź, co warto obejrzeć. TOP 10 NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r. 📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać.

📢 Śląskie: Okropne burze w województwie. Zalane domy, połamane drzewa Śląskie. Straszliwe burze w regionie. Minionej nocy w woj. śląskim straż pożarna musiała interweniować aż 690 razy. Przez region przetoczyły się gwałtowne burze, którym oprócz ulewnych deszczy towarzyszył porywisty wiatr. Woda zalewała ulice, piwnice i garaże, natomiast porywisty wiatr łamał drzewa. Najwięcej razy strażacy interweniowali w Gliwicach oraz Częstochowie.

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - ostrzeżenie II. st. [26.06.2020]. W porywach do 90 km/h! Sprawdź gdzie jest burza? [MAPA online] Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?". 📢 TOP 10 najlepiej gospodarujących miast woj. śląskiego Sprawdź RANKING Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. Prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię".

📢 Spore kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej. 📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

📢 Oni nie skończyli studiów, a zarabiają miliony. Ludzie sukcesu bez wykształcenia. Jak to możliwe?! 📢 Zobacz najładniejsze dziewczyny z klubów woj. śląskiego ZDJĘCIA. Kiedy dyskoteki będą otwarte? Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy? 📢 Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Rozmawiamy z właścicielką pensjonatu Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.

📢 Dilerzy narkotyków z woj. śląskiego - szuka ich policja. Zobacz zdjęcia. Widziałeś kogoś? Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez jednostki KWP w Katowicach m.in. za handel narkotykami. Rozpoznajesz kogoś? To zgłoś to policji. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy na stronie slaska.policja.gov.pl z 23 czerwca 2020 r. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Cmentarzysko pociągów w Bytomiu. To miejsce robi spore wrażenie! Zobacz zdjęcia Cmentarzysko pociągów w Bytomiu. Opuszczone i niedostępne dla mieszkańców Warsztaty Naprawcze Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - zobacz wyjątkowe zdjęcia! Kiedyś te warsztaty były najnowocześniejsze i największe w Europie! 📢 Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Wotum zaufania i absoluorium dla prezydenta miasta Daniela Begera Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi Danielowi Begerowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. To był trudny rok dla Świętochłowic. Z powodu kryzysu finansowego miasta i wezwania przez RIO do przygotowania programu naprawczego w Świętochłowicach trzeba był zrezygnować z kilku inwestycji m.in. przebudowy Mijanki czy budowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem.

📢 Wraca wąskotorówka z Bytomia do Miasteczka Śląskiego. Od soboty wakacyjne kursy Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostępne pociągi wożące turystów, które co roku cieszą się dużą popularnością. Sezon 2020 na bytomskiej wąskotorówce rusza w sobotę 27 czerwca.

📢 TOP 11 największych zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Ci mieszkańcy śląskiego zoo od razu budzą szacunek ZDJĘCIA Wybraliśmy jedenaście największych zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Wśród zwierzaków, które znalazły się na naszej liście jest słoń indyjski, tygrys amurski, ptasznik olbrzymi oraz pyton siatkowy. Co łączy te wszystkie zwierzęta? To one są największe w chorzowskim zoo, oczywiście z podziałem na gatunki.

