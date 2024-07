Przegląd prasy Świętochłowice 27.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świętochłowicach

Bank Rosji podniósł główną stopę procentową z 16 do 18 proc. – Rosyjskie władze monetarne są zmuszone do utrzymywania restrykcyjnego nastawienia przez przegrzewającą się wojenną gospodarkę i konsekwencje lawinowego wzrostu wydatków budżetowych – komentuje analityk Bartosz Sawicki. Jednocześnie dodaje, że najprawdopodobniej będzie to jednorazowa podwyżka.

Ministerstwo Finansów chce kilku dziesięcioprocentowej podwyżki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i nikotynowe już od 2025 roku. Branża tytoniowa dostarcza budżetowi ponad 28 mld zł rocznie, co stanowi 7,8 proc. całkowitych wpływów budżetowych. Jak podaje Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, Polska jest największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych. Branża zatrudnia ponad 60 tys. osób. GIS podaje, że 24 proc. Polaków deklaruje, że codziennie pali papierosy. Czy stać nas na takie kroki i czy one są potrzebne? Zapytaliśmy o to dr Krzysztofa Łandę, byłego wiceministra zdrowia. – Zakazy doprowadziły do fatalnych rezultatów społecznych, podobnie jak kiedyś prohibicja w USA – mówi w rozmowie ze Strefą Biznesu.