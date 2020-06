Przegląd prasy 21.06.2020 Świętochłowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świętochłowic

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Świętochłowice 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Co weekend w klubach woj. śląskiego bawiły się setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Do kiedy?

Stany alarmowe i ostrzegawcze na rzekach w województwie śląskim. Przekroczone są stany rzek m.in. w Krzyżanowicach i Chałupkach na Odrze. Niestety zgodnie z wydanym dzisiaj (21 czerwca) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej komunikatem w województwie śląskim nadal będą występować intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie IMGW o intensywnym deszczu obowiązuje od rana.