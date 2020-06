Przegląd prasy 19.06.2020 Świętochłowice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świętochłowic

W czwartek 18.06 2020 r. ogłoszono, że duńska sieć Netto przejmuje Tesco Polska i tym samym zwiększa liczbę sklepów w naszym kraju do prawie 700. Biznes Brytyjczyków w Polsce kurczył się z roku na rok, czego dosadnym przykładem jest np. hipermarket Tesco Extra w Silesia City Center w Katowicach, które dzisiaj zajmuje 30 proc. swojej pierwotnej powierzchni. Sprawdź, co się zmieni dla klientów i pracowników Tesco.

Za nami 2. tura wyborów prezydenckich 2020 w Świętochłowicach. Sprawdź wyniki głosowania w Twojej miejscowości. Czy rozkład głosów w Świętochłowicach jest zbliżony do wyników ogólnopolskich? Na którego kandydata najchętniej głosowali Twoi sąsiedzi?Nasze zestawienie pozwoli ci również porównać frekwencję wyborczą w całym kraju i w Świętochłowicach podczas 2. tury wyborów prezydenckich 2020.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świętochłowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

„Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie” - powiedział rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck. Papież Benedykt XVI poleciał z Watykanu do Niemiec, by odwiedzić brata.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?

WYWIAD Dziennika Zachodniego. Żona prezydenta Warszawy i nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego, Małgorzata Trzaskowska pochodzi ze Śląska. Urodziła się i wychowała w Rybniku. Od wielu lat mieszka w Warszawie, gdzie przeprowadziła się „za mężem”. 42-letnia była urzędniczka warszawskiego Ratusza rzadko wypowiada się w mediach. Dla „Dziennika Zachodniego” zrobiła wyjątek.