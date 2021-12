Przegląd prasy 16.12.2021 Świętochłowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świętochłowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Świętochłowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka”?

Prasówka Świętochłowice 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka 10 stycznia szkoły wrócą do stacjonarnej nauki, nie ma co do tego wątpliwości – stwierdził w poniedziałek szef MEiN Przemysław Czarnek. Czy to odpowiednie stanowisko w obecnej sytuacji?

📢 Gdzie na nordic walking do 10 km od Świętochłowic. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 grudnia Szukasz nowych ścieżek nordic walking w okolicy Świętochłowic? Razem z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać ze Świętochłowic na nordic walking. W tym tygodniu przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 10 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

📢 Święta w kuchni – gadżety do bożonarodzeniowych wypieków. Zobacz, jakie świąteczne akcesoria kuchenne warto kupić Świąteczne akcesoria kuchenne to istotny element bożonarodzeniowego wyposażenia kuchni. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez rodzinnie wykonywanych wypieków. W domach, w których mieszkają dzieci takie wspólne pieczenie ciast, ciasteczek i pierników to coroczny rytuał, bez którego święta nie mogłyby się odbyć. Przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi świątecznymi akcesoriami do kuchni, które uatrakcyjnią i umilą przedświąteczne przygotowania.