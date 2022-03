Przegląd prasy 16.03.2022 Świętochłowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Świętochłowic

Prasówka Świętochłowice 16.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Chcąc pozbyć się najemców, właściciele mieszkań nasyłają na nich czasami tzw. czyścicieli kamienic, którzy mają zmusić lokatorów do wyprowadzki. W ramach specustawy ukraińskiej zaostrzono kary za to przestępstwo, by w czasie wojny na Ukrainie chronić przed utratą dachu nad głową m.in. uchodźców.