Przedszkola w Świętochłowicach. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Edukacja przedszkolna jest ogromnie istotna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko będąc w przedszkolu poznaje tajniki życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, ubierać się, biegać, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.