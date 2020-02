Protest fizjoterapeutów w Świętochłowicach. Walka o podwyżki. Wiosną ruszy protest fizjoterapeutów i diagnostów

- Proponowane sumy dla fizjoterapeutów są porażające. Odpowiedzialna praca, którą wykonujemy na co dzień jest warta dużo więcej i liczymy na to, że w końcu zrozumie to minister zdrowia i urzędnicy - dodaje Karolina Kucharczyk.

Świętochłowiccy fizjoterapeuci uważają, że jeśli sytuacja finansowa fizjoterapeutów w sektorze publicznym w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie to będą zmuszeni odejść do sektora prywatnego, co zmusi pacjentów do finansowania rehabilitacji.

- Działania protestacyjne planowane wiosną to kolejna próba wołania o pomoc z nadzieją, że problem fizjoterapeutów i pacjentów zostanie pozytywnie rozwiązany. Według ministra zdrowia w 70 proc. placówek fizjoterapeuci otrzymali podwyżki, tylko proszę wziąć pod uwagę, tak jak w naszym przypadku, jakie to są kwoty... - podkreśla przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Fizjoterapii przy świętochłowickim szpitalu.