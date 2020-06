Prasówka Świętochłowice 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świętochłowicach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06.2020, w Świętochłowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już jutro! Ceny okazyjne ”?

Prasówka Świętochłowice 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już jutro! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbywa się 26 czerwca. Wojsko wyprzedaje w piątek atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy. 📢 Najnowszy sondaż: Andrzej Duda wygrywa w pierwszej i drugiej turze. Spada poparcie dla Rafała Trzaskowskiego [WYNIKI] Prezydent Andrzej Duda wygrywa w pierwszej i drugiej turze - to wniosek płynący z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. W drugiej turze urzędujący prezydent zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim, którego poparcie spada.

📢 Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Co ustalono? Opozycja ostro krytykuje Dudę i PiS. "Zrobił zdjęcie i wrócił" „Polskę i Stany Zjednoczone łączy wielowiekowa przyjaźń” - czytamy we wspólnej deklaracji prezydentów Polski i USA. Dzięki współpracy ze Stanami w Polsce ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa, do Polski ma także trafić w pierwszej kolejności szczepionka na koronawirusa. Mowa jest także o miliardowych inwestycjach amerykańskich firm. Wbrew wcześniejszym informacjom, w trakcie środowego spotkania nie zapadły decyzje dotyczące zwiększenia obecności żołnierzy i sprzętu USA w Polsce. Mimo to PiS mówi o ogromnym sukcesie, a opozycja nie zostawia suchej nitki na Andrzeju Dudzie.

📢 Które miasto w woj. śląskim najlepiej gospodaruje? Sprawdź RANKING i poznaj TOP 10 najlepiej zarządzanych miast Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. W galerii zdjęć prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Niedobory w diecie są groźne. Zobacz, jakie choroby powodują Częste stosowanie ubogokalorycznych diet, rezygnacja z konkretnych grup produktów (np. mięsa, nabiału), wybieranie wysokoprzetworzonej żywności i zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe związane m.in. z ciążą, wiekiem czy wysokim poziomem aktywności fizycznej, to jedne z najczęstszych przyczyn niedoboru witamin, soli mineralnych i innych substancji odżywczych.

📢 Ślązak mistrzem astrofotografii. Zdjęcia i filmy podbijają internet! Zobacz obrotowy ruch ziemi ZDJĘCIA, WIDEO Gwiazdy, mgławice, zorza polarna czy Droga Mleczna - każda fotografia Bartosza Wojczyńskiego jest niezwykła. Pełen pasji astrofotograf ze Śląska opowiada nam o swoich podróżach, obserwacjach nocnego nieba i wydobywaniu ze zdjęć tego, co najlepsze. Ostatnio nakręcił także bijący rekordy popularności w sieci film pokazujący 24 godziny ruchu obrotowego Ziemi. W naszej galerii perełki z jego kolekcji zdjęć, wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat, a także wideo.

📢 Premier Morawiecki: Dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw W czwartek podczas wspólnej konferencji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg dotyczącej działań rządu w zakresie ochrony miejsc pracy, premier Morawiecki powiedział, że "dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw". - Na czele tej akcji jest pan wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który bardzo wyraźnie sugerował przyrost bezrobocia o 1 milion- mówił premier. 📢 Wybory prezydenckie: Rekordowa liczba osób dopisana do spisu wyborców w Poznaniu! Nadal można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania Aż 28 tys. osób dopisało się do spisu wyborców w Poznaniu na niedzielne wybory prezydenckie. To rekordowa liczba, bowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby w stolicy Wielkopolski chciało głosować tak dużo osób, które nie są zameldowane w Poznaniu. Co więcej, do piątku można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym miejscu w kraju.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń: Oferuję inną Polskę, niż prawicowy Trzaskowski i prawicowy Duda Jeśli będziemy dalej wybierali między większym a mniejszym złem, to nic się w Polsce nie zmieni. Dlatego proponuję głosować na większe dobro, czyli na Lewicę i na mnie. Lewica już raz dała Polsce dobrego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest najlepiej ocenianym prezydentem III RP - przekonuje w rozmowie z "Polską Times" Robert Biedroń, europoseł i kandydat Lewicy na prezydenta Polski.

📢 Przesądy związane z narodzinami dziecka, czyli na co uważać jeśli jesteś świeżo upieczoną mamą Przesądy związane z narodzinami dziecka są znane od dawna. Jedni w to wierzą, drudzy mówią, że to głupoty, ale i tak przywiązują czerwoną wstążkę do wózka. Lista zabobonów związana z niemowlakiem jest naprawdę długa.

📢 Co czytają więźniowie za kratkami? Poznaj TOP 10 najchętniej czytanych książek w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju Czy wychowawcom w śląskich zakładach karnych udaje się rozsmakować skazanych w czytaniu książek? Pewnie tak, skoro w zeszłym roku więźniowie przeczytali ponad 90 tysięcy książek, o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej! Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te książki! 📢 Szymon Hołownia: Głosowanie na Trzaskowskiego to zwycięstwo Dudy Szymon Hołownia twierdzi, że jeśli w II turze wyborów w szranki z Andrzejem Dudą stanie Rafał Trzaskowski, to kandydat Koalicji Obywatelskiej nie będzie miał szans na wygraną. Niezależny kandydat skomentował również wizytę polskiego prezydenta w Waszyngtonie. 📢 Wybory prezydenckie. Karty do głosowania znów wydrukuje prywatna firma Rząd ponownie zlecił wydrukowanie kart wyborczych prywatnej firmie – informuje Onet. Zlecenie na druk ponownie dostała ta sama niemiecka spółka, która drukowała karty na wybory w maju, które się nie odbyły.

📢 Duże kare za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Śląskie. Dotkliwa kara za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

Kryzys w branży taxi. Nawet 80% mniej kursów.