Prasówka Świętochłowice 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świętochłowicach nie minęło Cię nic ważnego

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi Danielowi Begerowi z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. To był trudny rok dla Świętochłowic. Z powodu kryzysu finansowego miasta i wezwania przez RIO do przygotowania programu naprawczego w Świętochłowicach trzeba był zrezygnować z kilku inwestycji m.in. przebudowy Mijanki czy budowy stadionu żużlowego wraz z zapleczem.

Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostępne pociągi wożące turystów, które co roku cieszą się dużą popularnością. Sezon 2020 na bytomskiej wąskotorówce rusza w sobotę 27 czerwca.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości:

Producent: Apple

Cena: 3 899 zł.

zł. Zobacz oferty

Producent: Samsung

Ceny: od 998 do 1 250 zł .

. Zobacz oferty

Prasówka 24.06 Świętochłowice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świętochłowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybraliśmy jedenaście największych zwierząt Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Wśród zwierzaków, które znalazły się na naszej liście jest słoń indyjski, tygrys amurski, ptasznik olbrzymi oraz pyton siatkowy. Co łączy te wszystkie zwierzęta? To one są największe w chorzowskim zoo, oczywiście z podziałem na gatunki.