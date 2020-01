Policyjny pościg w Świętochłowicach. Padły strzały. Zatrzymano mężczyznę [NOWE FAKTY]

AKTUALIZACJA:

W nocy, 10 stycznia między godziną 22.00, a północą zatrzymano na terenie województwa śląskiego mężczyznę, który może mieć związek z policyjnym pościgiem ulicami Świętochłowic i Bytomia. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy, dlatego trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje, odpowie na pytania policjantów. Dopiero wtedy dowiemy się, jaka była jego rola w tym zdarzeniu.

- Świętochłowiccy policjanci prowadzą dalsze czynności mające ustalić okoliczności wczorajszego zdarzenia. W związku z tą sprawą zatrzymano mężczyznę. Zabezpieczono też dokumenty, które świadczą, że prawdopodobnie jest on właścicielem samochodu. Czy kierował on wczoraj ściganym pojazdem? Tego nie możemy jeszcze potwierdzić. Policjanci wciąż zbierają informacje, by ustalić ile osób było w samochodzie, kto nim kierował i jaka rola w zdarzeniu była zatrzymanego mężczyzny - wyjaśnia st. sierż. Paulina Wierzbowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.