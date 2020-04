Policja zatrzymała mieszkańców Świętochłowic. Mężczyźni mieli przy sobie narkotyki. Teraz mogą trafić do więzienia nawet na 3 lata

Jak doszło do tych zatrzymań? Pierwszy zatrzymany wpadł w ręce mundurowych w sobotę. Policjanci pojechali do jednego z mieszkań w dzielnicy Chropaczów w związku z awanturą domową. Na miejscu mundurowi zastali dwóch mężczyzn. Od jednego z nich wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu.

Świętochłowiccy policjanci zatrzymali w świąteczny weekend trzech mężczyzn, którzy mieli przy sobie narkotyki. Pierwszy, 36-latek zatrzymany został z marihuaną w sobotę, 11 kwietnia. Z kolei do zatrzymania dwóch pozostałych doszło w niedzielę, 12 kwietnia. Przy obu mężczyznach policjanci znaleźli amfetaminę zawiniętą w folię aluminiową.

- Już po chwili na jaw wyszedł prawdziwy powód. Okazało się bowiem, że mężczyzna trzymał w mieszkaniu zawiniątko foliowe z marihuaną. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do komendy. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Po nocy spędzonej w policyjnych areszcie następnego dnia usłyszał zarzut posiadania substancji odurzającej - informują świętochłowiccy policjanci.

Mundurowi postanowili przypomnieć mężczyzną o obowiązujących przepisach. Na widok mundurowych mężczyźni zaczęli się nerwowo zachowywać. Jeden z nich, 42-latek schylił się, chowając do skarpetki trzymane w dłoni srebrne zawiniątko. Zachowanie mężczyzn wzbudziło zainteresowanie policjantów, którzy postanowili ich wylegitymować.

Policjanci znaleźli przy obu mężczyznach zwitki foli aluminiowej z białą proszkową substancją. Przeprowadzone badanie wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina. Obaj zatrzymani świętochłowiczanie spędzili noc w policyjnym areszcie. Na drugi dzień 42-latek i jego 27-letni kompan usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Grozi im do 3 lat więzienia. Policjanci wykazali się wyrozumiałością i za niezastosowanie się do zachowania minimalnej odległości, poprzestali na pouczeniu mężczyzn.

- W przypadkach dotyczących niestosowania się do wprowadzonych nowych obostrzeń w związku z walką z epidemią, o zaistniałych zdarzeniach powiadomiony jest Powiatowy Inspektor Sanitarny. Organ ten może nałożyć na osobę grzywnę w wysokości nawet 30 tys. złotych - przypominają policjanci ze Świętochłowic.