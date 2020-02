Podpisano porozumienie w sprawie prowadzenia Muzeum Powstań Śląskich

Czy prezydent Daniel Beger zostanie odwołany?

Już ponad 1,5 tys. podpisów zebrali organizatorzy referendum w sprawie odwołania Daniela Begera ze stanowiska prezydenta Świętochłowic. To już blisko połowa poparcia potrzebnego, by referendum się odbyło. Żeby ich wynik był wiążący, do ewentualnego głosowania musi pójść 10,5 tys....