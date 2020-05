Pocisk z okresu II Wojny Światowej w Lipinach. Na miejsce przyjechali saperzy. Ewakuowano 12 lokatorów

Dotkliwe pobocie 42-latka na działce w Świętochłowicach

W weekend na terenie ogródków działkowych w Świętochłowicach doszło do sprzeczki pomiędzy znajomymi. 42-latek został dotkliwie pobity i trafił do szpitala. Policja zatrzymała sprawców, którzy usłyszeli już zarzuty, choć do winy się nie przyznali. Grozi im do 8 lat więzienia.