Pobicie w centrum Świętochłowic. Napali mężczyznę na klatce schodowej.

Do zdarzenia doszło w minioną środę. Przed godziną 14.00 dyżurny świętochłowickiej komendy odebrał zgłoszenie o pobiciu na jednej z klatek schodowych w centrum miasta. Na miejsce pilnie udali się policjanci patrolu interwencyjnego.

Zastali tam mężczyznę z ranami na głowie. Mundurowi udzieli pokrzywdzonemu pomocy medycznej do czasu przyjazdu pogotowania. Następnie mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Stróże prawa szybko ustali wizerunek sprawców na podstawie zebranych informacji i rozpoczęli ich poszukiwania.

Już po chwili jednego z agresorów zatrzymali w okolicy miejsca zdarzenia. Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że 43-latek ma ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Żmudna praca śledczych już na drugi dzień doprowadziła ich do drugiego sprawcy, którym okazał się 26-letni świętochłowiczanin.

Śledczy udali się do jego miejsca zamieszkania, lecz go nie zastali. Mężczyzna, czując na plecach „oddech” stróży prawa, sam zgłosił się na przesłuchanie. Tego samego dnia obaj napastnicy usłyszeli zarzut pobicia, do którego się przyznali. Teraz grozi im do 3 lat za kratami.