Pirat drogowy z Rudy Śląskiej zatrzymany przez świętochłowicką drogówkę. Młody rudzianin za brawurę i brak odpowiedzialności zapłaci 1000 zł

Niechlubną ofiarą nowego taryfikatora został 23-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej, który przekroczył prędkość aż o 43 km/h.

Policjanci ze świętochłowickiej drogówki na ulicy Wojska Polskiego zatrzymali do kontroli seata. Za kierownicą siedział młody mężczyzna. Powodem kontroli była prędkość jego pojazdu, bowiem urządzenie do jej mierzenia wskazało policjantom wartość 83 km/h na drodze z ograniczeniem do 40 km/h.

Policjanci skorzystali z nowego taryfikatora i ukarali rudzianina mandatem w kwocie 1000 złotych. Mężczyzna przekonał się, że pośpiech nie popłaca. Otrzymał również 8 punktów karnych.