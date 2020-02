Pełnomocniczka referendum w Świętochłowicach Beata Łukasiak: "Przepraszam prezydenta Begera"

Beata Łukasiak stała na czele grupy mieszkanek Świętochłowic, które podjęły się próby odwołania prezydenta Daniela Begera. Ten – przypomnijmy – w 2018 roku wygrał (różnicą 122 głosów) w drugiej turze wyborów z Dawidem Kostempskim. Pod wnioskiem referendalnym podpisały się również Katarzyna Posmik, Aneta Solich, Dorota Chojnacka, Teresa Stondzik oraz Wioletta Czernecka. Do zorganizowania referendum wystarczyło 10 proc. uprawnionych do głosowania w Świętochłowicach, czyli 3,7 tys. osób. Wnioskodawczynie miały na to w sumie 60 dni, ale już dwóch tygodniach udało im się zgromadzić 2 tys. podpisów. Mimo to do referendum w Świętochłowicach nie dojdzie. Komitet referendalny został już rozwiązany przez Komisarza Wyborczego w Katowicach.

Dziś liderka tego przedsięwzięcia nieoczekiwanie wycofała się z organizacji referendum. W wydanym właśnie oświadczeniu podkreśliła, że "inicjatywa społeczna zaczęła przybierać charakter polityczny, a mając na względzie dobro miasta i mieszkańców i widząc jak ta akcja dodatkowo dzieli nasze lokalne społeczeństwo nie mogła pozostać obojętna".