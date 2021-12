Parkujesz w Świętochłowicach tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w poniedziałek rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Czy w Świętochłowicach będzie rano mróz? iStock Getty Images

Wiesz, czy w Świętochłowicach trzeba będzie jutro skrobać szyby. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Możliwość wystąpienia opadów śniegu to 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Świętochłowicach to 70%. Okazuje się, że w nocy z niedzieli na poniedziałek możemy spodziewać się -10°C. Prędkość wiatru przewidywana jest na 17 km/h. Można spodziewać się przymrozków. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Świętochłowicach.