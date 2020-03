Opustoszałe Świętochłowice. Miasto w czasie epidemii koronawirusa na zdjęciach fotografa Rafała Zduńczyka

Puste ulice Świętochłowic. Miasto w czasie epidemii koronawirusa

Świętochłowice opustoszały. Tak wygląda miasto w czasie epidemii koronawirusa. Rafał Zduńczyk, fotograf ze Świętochłowic, zrobił zdjęcia miasta czasie epidemii. To niezwykły widok. Na zdjęciach widać puste ulice, skwery, przystanki autobusowe. Nawet ruch na drodze jest mniejszy, a na ławkach nikt nie siada, by odpocząć. Czy tak było tylko w momencie uchwycenia tego kadru zdjęcia? Mamy nadzieje, że nie był to jednorazowy przypadek, tylko mieszkańcy stosują się do zaleceń i wolą zostać w domu.

Na zdjęciach możemy zobaczyć m.in. ulicę Żołnierską, Wiktora Polaka, Katowicką czy ul. Wodną. Symbolicznie puste ulice. Na drogach zaledwie kilka samochodów. Spacerowiczów też nie ma. Nawet na przystanku przy ulicy Katowickiej nikogo nie ma. Czy tak jest dalej? Dajcie nam znać w komentarzach.