Nowy międzynarodowy dworzec autobusowy w Katowicach zostanie otwarty w wakacje. Wybrano już zarządców "Sądowej". Jest też oficjalna nazwa

- Następnie obiekt musiał zostać wyposażony i dostosowany ostatecznie do potrzeb firm transportowych oraz świadczących usługi dodatkowe na terenie centrum – dodaje.

Z uchwał dowiemy się też, że na dworcu będą w sumie 22 przystanki, w tym dwa dla operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta tj. Zarządu Transportu Metropolitarnego, a 20 przeznaczono do obsługi transportu ponadlokalnego. Przewoźnicy będą za korzystanie z katowickiego dworca płacić, a stawka ma wynosić 1 zł za „jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu”.

Równolegle określane są zasady funkcjonowania dworca. Odpowiednie regulacje wpisano do dwóch projektów uchwał, które trafiły na platformę konsultacji społecznych. W jednej wskazano zarządców „Sądowej”, w drugiej m.in. oficjalną nazwę węzła - „Katowice Sądowa Dworzec”.

Trwa jeszcze przetarg na zaprojektowanie, dostawę i uruchomienie bezprzewodowego systemu informowania o zajętości tutejszych parkingów. Chodzi m.in. o montaż czujek na miejscach parkingowych oraz tablic informacyjnych. Szacowany koszt realizacji zamówienia to 140 tys. zł, a firma która otrzyma kontrakt będzie miała dwa miesiące na wykonanie. Oferty w postępowaniu można składać do 10 czerwca.

Niewielki budynek obsługi podróżnych ma dwie kondygnacje, a jego elewację pokrywają grafitowe i żółte panele. Są tu m.in. poczekalnia, przechowalnia, toalety, kasa z biletami, do tego miejsce na dyspozytornię i pomieszczenia dla kierowców. W planach jest również punkt gastronomiczny.

Co z zarządcami? Za budynek obsługi podróżnych na Sądowej będzie odpowiadać komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM), natomiast za całą resztę Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) z zastrzeżeniem jednak, że zarządcy mogą część zadań powierzyć zewnętrznemu operatorowi. Plan jest taki, aby operatorem został katowicki PKM, czyli Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, który ma odpowiadać za rzecz najważniejszą, a więc obsługę logistyczną dworca.

Przed budynkiem (od strony centrum) jest jeszcze niewielki placyk z przystankami komunikacji publicznej – to tu będą się zatrzymywały autobusy ZTM, kursujące do ścisłego centrum miasta. Część przeznaczona dla przewoźników ponadlokalnych znajduje się po drugiej stronie - to 20 peronów autobusowych osłoniętych ogromną, białą wiatą. Dalej – w kierunku Gliwickiej - są parkingi oraz miejsca postojowe dla autobusów, tzw. miejsca odstawne

Charakterystycznym elementem „Sądowej”, oprócz dużej białej wiaty nad peronami, jest jeszcze konstrukcja klatki schodowej prowadząca na jej dach. To na niej umieszczono duży (podświetlany nocą) napis „Katowice Centrum. Międzynarodowy Dworzec Autobusowy” oraz logo Katowic.

Dodajmy, że szacowane koszty utrzymania „Sądowej” w tym roku to około 2,4 mln zł.