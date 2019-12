Najmodniejsze fryzury sylwestrowe w latach 80. i 90. Tak panie i panowie czesali się na zabawę sylwestrową [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Asymetryczne cięcie, trwała i czeski metal

Tymczasem my proponujemy Wam podróż do lat 80. i 90. Wtedy to dopiero były fryzury! Myślicie, że asymetryczne cięcia to modna, która zapanowała we fryzjerstwie kilka lat temu? Nic bardziej mylnego. Takie strzyżenie było popularne w latach 80. Kobiety dałaby się pokroić, aby na sylwestra mieć uczesanie a la David Bowie! Jak ono wyglądało? Krótkie włosy na czubku głowy, równiutko przycięte i mocno nastroszone, a z tyłu dłuższe, sięgające karku. Brzmi znajomo, prawda? Cóż... mężczyzn z takimi fryzurami nazywano po prostu "czeskimi metalami"...