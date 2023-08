Na Skałce w Świętochłowicach wybudują halę za 56 milionów. W Urzędzie Miasta podpisano umowę

— Na dzień dzisiejszy montaż finansowy wygląda w ten sposób, że 25 milionów z 56 to jest są środki z Polskiego Ładu. Prawie 5 milionów złotych to są pieniądze ze Sportowej Polski - konkursu ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałe to wkład własny. Zdajemy sobie sprawę też, że są tam pewne rozwiązani technologiczne, które pozwolą nam na pozyskiwanie dodatkowych funduszy - na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – informuje Daniel Beger prezydent miasta Świętochłowice.