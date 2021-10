Mieszkaniec Chorzowa zorganizował w domu plantację konopi i całe laboratorium wytwórcze. Zdradziło go zdenerwowanie...

Policyjna intuicja nie zawiodła!

Policjanci świętochłowickiej komendy, podczas patrolowania dzielnicy Piaśniki, zauważyli dwóch podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Po wylegitymowaniu ich okazało się, że jeden z nich jest w posiadaniu środków odurzających. Badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz, to marihuana. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

To jednak nie koniec historii.

Po przeszukaniu mieszkania mężczyzny, okazało się, że 37-letni mieszkaniec Chorzowa, zorganizował domową plantację konopi. Śledczy zabezpieczyli 30 nielegalnych krzaków w różnej fazie wzrostu oraz ponad 450 gramów gotowego suszu marihuany.

W czwartek, 30 września, mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, a następnie do sądu. Śledczy wnioskowali o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu do 10 lat więzienia.