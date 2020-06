Matura z matematyki 2020. Egzamin dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Świętochłowicach

Maturę z matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego w Świętochłowicach pisało we wtorek, 9 czerwca, ponad 50 osób. Dla maturzystów to drugi dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Dla niektórych matura z matematyki, zwanej "królową nauk", to najtrudniejszy egzamin. Maturzystom życzymy powodzenia!