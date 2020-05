Zabłąkany łabędź w Świętochłowicach. To była nietypowa interwencja policjantów na Drogowej Trasie Średnicowej. Świętochłowiccy policjanci pomogli łabędziowi, który utknął na pasie zieleni przy DTŚ. Na chwilkę zatrzymali ruch na drodze, by móc przenieść ptaka w bezpieczne miejsce.

Policjanci ze Świętochłowic uratowali zabłąkanego łabędzia. Nietypowa interwencja na DTŚ

Łabędź mógł łatwo wpaść pod koła pojazdów na DTŚ. Policjanci ostrożnie zabrali go z jezdni i przenieśli w okolice stawu.

Świętochłowiccy policjanci pomogli łabędziowi. Biedny ptak utknął na pasie zieleni przy Drogowej Trasie Średnicowej. Łabędź nie potrafił samodzielnie opuścić drogi. Policjanci na chwilę zablokowali ruch w obu kierunkach DTŚ i przenieśli ptaka w bezpieczne miejsce. Teraz ptak już jest bezpieczny.We wtorek, 5 maja, dyżurny świętochłowickiej policji, około godziny 16.00, otrzymał zgłoszenie - od podróżujących DTŚ w kierunku Katowic - o łabędziu, który chodzi po jezdni. Na miejsce pojechali policjanci z drogówki. Na pasie zieleni, oddzielającym pasy ruchu na DTŚ, mundurowi zauważyli wystraszonego ptaka.Biedny ptak nie potrafił samodzielnie opuścić drogi. Był zagrożeniem dla kierujących, ale też dla samego siebie. Mógł łatwo wpaść pod koła nadjeżdżających samochodów. Na miejsce przyjechał również patrol mundurowych ze świętochłowickiej prewencji. To była nietypowa interwencja policjantów.Policjanci na chwilę zablokowali ruch w obu kierunkach, aby wystraszony ptak mógł samodzielnie opuścić pas zieleni. Mimo podejmowanych przez policjantów prób nakierowania go w stronę pobliskiego stawu, wystraszony łabędź miał problemy z poruszaniem się. Widząc to, mundurowi postanowili przenieść zwierzę w bezpieczne miejsce.W końcu policjanci ostrożnie podeszli do łabędzia i zabrali go z drogi, a następnie przenieśli do pobliskiego stawu. Ruch na świętochłowickim odcinku DTŚ został przywrócony. Nikomu nic się nie stało, a zbłąkany łabędź jest już bezpieczny.