Koronawirus wykryty w SP nr 1 w Świętochłowicach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Co z egzaminami ósmoklasistów?

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świętochłowicach oraz świętochłowicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zostały zamknięte do odwołania z powodu koronawirusa. To kolejny taki przypadek w mieście. Od 15 czerwca zamknięte jest także Przedszkole nr 12, bo u jednego z pracowników przedszkola wykryto wirusa SARS-CoV-2.

Koronawirus w SP nr 1 w Świętochłowicach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej U pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach wykryto koronawirusa. To pojedyncze przypadki, ale z tego powodu obie placówki muszą zostać zamknięte aż do dowołania. Przypomnijmy, że we wtorek 16 czerwca, uczniowie SP nr 1 mieli w szkole pisać egzamin ósmoklasisty. Egzaminy ósmoklasistów są zaplanowane od 16 do 18 czerwca. Co teraz z egzaminami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1?

- U pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wprawdzie są to pojedyncze przypadki, ale dezorganizują one prace całych placówek. W przypadku SP1 problem komplikowały egzaminy ósmoklasistów, które są zaplanowane od 16 do 18 czerwca. Zapewniam jednak, że nie ma powodów do niepokoju - informuje na swoim Facebooku Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

- Egzaminy dla 93 uczniów zostaną przeprowadzone w SP5. W chwili obecnej trwa kompletowanie komisji egzaminacyjnej przy współpracy z nauczycielami z pozostałych świętochłowickich szkół - dodaje prezydent Świętochłowic. Egzaminu ósmoklasisty dla 93 uczniów SP nr 1 w dniach 16-18 czerwca odbędzie się w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 5 im. Jerzego Kukuczki w Świętochłowicach. Zamknięcie Przedszkole nr 12 w Świętochłowicach To nie pierwszy taki przypadek w Świętochłowicach. Od poniedziałku 15 czerwca z powodu koronawirusa zamknięte musiało zostać Przedszkole nr 12. W związku z potwierdzonym wynikiem badania na koronawirusa u jednego z pracowników świętochłowickiego przedszkola, placówka ta od poniedziałku, 15 czerwca, została zamknięta do odwołania. 13 pracowników Przedszkola nr 12 zostało poddanych kwarantannie (5 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi). Dodatkowo 9 dzieci, które miały kontakt z pracownikiem przedszkola zostało poddanych także kwarantannie.

- O ile przez okres ostatnich trzech miesięcy nie doszło do wstrzymania prac żadnej miejskiej placówki/jednostki, o tyle dziś mamy więcej problemów. Ta tendencja jest niepokojąca. Czy to kwestia poluzowania obostrzeń? Prawdopodobnie tak, dlatego do czasu aż stan pandemii nie zostanie odwołany, apeluję o rozsądek i stosowanie się do ogólnych zaleceń zachowania dystansu społecznego - apeluje prezydent Beger.

- Na nic zdadzą się dezynfekcje miejsc publicznych, na które wydajemy niemałe pieniądze, jeśli sami nie będziemy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa - podsumowuje prezydent Świętochłowic.

