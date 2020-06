Koronawirus w SP nr 1 w Świętochłowicach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Co z egzaminami ósmoklasistów?

Koronawirus w SP nr 1 w Świętochłowicach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

U pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach wykryto koronawirusa. To pojedyncze przypadki, ale z tego powodu obie placówki muszą zostać zamknięte aż do dowołania. Przypomnijmy, że we wtorek 16 czerwca, uczniowie SP nr 1 mieli w szkole pisać egzamin ósmoklasisty. Egzaminy ósmoklasistów są zaplanowane od 16 do 18 czerwca. Co teraz z egzaminami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1?

- U pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wprawdzie są to pojedyncze przypadki, ale dezorganizują one prace całych placówek. W przypadku SP1 problem komplikowały egzaminy ósmoklasistów, które są zaplanowane od 16 do 18 czerwca. Zapewniam jednak, że nie ma powodów do niepokoju - informuje na swoim Facebooku Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.