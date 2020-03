Koronawirus. W Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach szyją maseczki ochronne

Pracownicy Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach szyją maseczki ochronne. Sami wyszli z tą inicjatywą, z tego powodu, że na rynku zwyczajnie brakuje maseczek ochronny. W pierwszej kolejności maseczki trafiają do szpitali. Oczywiście maseczki potrzebne są pracownikom służby zdrowia do ochrony w trakcie walki z epidemią koronawirusa. Przypomnijmy, że nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

- Zwracam się z apelem do pań, które mają czas i posiadają umiejętność szycia na maszynie, by zgłosiły się do CIS pod nr tel 32 245-55-24 w celu wsparcia. Zapotrzebowanie na maseczki jest bardzo duże! - apeluje Daniel Beger, prezydent Świętochłowic na swoim Facebooku.

Przypomnijmy, że materiałowe maseczki ochronne nie chronią nas przed zakażeniem koronawirusem. Mogą jednak ograniczyć możliwość zakażenia się, dlatego maseczki powinny nosić osoby, które są chore, a w tym np. kichają i kaszlą lub mają bezpośredni kontakt z chorą osobą.

Informacje z Ministerstwa Zdrowia w sprawie maseczek ochronnych:

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.