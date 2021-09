Kompleksowa przebudowa ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach. Remont torowiska, drogi, chodnika. Prace ruszą w październiku

Modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Łagiewniki Targowisko na pograniczu Świętochłowic i Bytomia, wzdłuż ul. Łagiewnickiej do jej skrzyżowania z ul. Barlickiego. To ok. 2,5-kilometrowy fragment linii tramwajowej. Ponadto przebudowana zostanie także ulica wzdłuż ul. Łagiewnickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu. Roboty drogowe ruszą w październiku.

Podpisana umowa zakłada wykonanie całości prac dla części tramwajowej do 6 września2022 roku, a dla zakresu miejskiego inwestycji do 6 marca 2023 r. Wartość całości zlecenia wynosi niemal 40 mln zł netto.

Wartość projektu to 49 110 471,31 zł brutto, z czego 13 444 438,32 to środki pozyskane przez gminę Świętochłowice (6,7 mln – Fundusz Dróg Samorządowych, 5 mln – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 1,7 mln – wkład własny).

Przebudowa torowiska tramwajowego

Prace w zakresie tramwajowym mają zostać zrealizowane do września 2022 r. Modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Łagiewniki Targowisko na pograniczu Świętochłowic i Bytomia, wzdłuż ul. Łagiewnickiej do jej skrzyżowania z ul. Barlickiego. To ok. 2,5-kilometrowy fragment linii tramwajowej, częściowo wydzielonej z jezdni, a częściowo wbudowanej w jezdnię.