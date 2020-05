Kiedy zostaną otwarte żłobki i przedszkola w Świętochłowicach? Znikną maskotki i wykładziny. Będą też mniejsze grupy

Kiedy zostaną otwarte żłobki i przedszkola w Świętochłowicach? Trwają przygotowanie na przyjęcie dzieci

Trwają przygotowania do otwarcia przedszkoli i żłobków w Świętochłowicach. Przypomnijmy, że w Świętochłowicach jest 10 przedszkoli publicznych. To łącznie 59 oddziałów, do których chodzi 1331 dzieci. W Świętochłowicach jest jest jeden żłobek publiczny i trzy kluby dziecięce (80 miejsc w publicznym). Dodatkowo jest 195 miejsc w żłobkach prywatnych.

Od 6 maja w Polsce mogły zostać otwarte przedszkola i żłobki. Władze Świętochłowic nie zdecydowały się na ten ruch, by w pełni przygotować się na przyjęcie maluchów. Termin otwarcia może się jednak przesunąć z uwagi na liczbę i zakres wymagań oraz zmianę sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim.

Po otwarciu, przedszkola i żłobki działać będą na nowych zasadach, których przestrzegać będą musieli pracownicy i rodzice, ucząc też dzieci zachowań związanych z funkcjonowaniem w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Co się zmieni? Przede wszystkim w jednej grupie przebywać może maksymalnie 12 dzieci (w wyjątkowych przypadkach 14), a na każde dziecko i opiekuna przypadać musi min. 4 metrów kwadratowych.