Droższe śmieci w Świętochłowicach. Od lipca wzrośnie opłata za odbiór odpadów w mieście

W Świętochłowicach zmieniła się opłata śmieciowa. O lipca mieszkańcy Świętochłowic zapłacą więcej za odbiór odpadów selektywnych w mieście. Uchwałę w tej sprawie przegłosowało 11 radnych w trakcie XXVI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 kwietnia. Na początku sesji, podczas procedowania porządku obrad, radny Bartosz Karcz zaapelował do prezydenta Świętochłowic o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Nie udzielono jednak na to zgody i punkt ten trafił do porządku obrad kwietniowej sesji.

- To, że opłaty rosną w różnych miastach to jest prawda. Kwestia jest o ile. Dostajemy uchwałę do rozpatrzenia na 3 dni przed sesją dotyczącą podniesienia opłaty za śmieci o 7,60 zł od osoby, czyli dla 4-osobowej rodziny to jest rocznie prawie 400 zł więcej - zaznaczał radny Bartosz Karcz, który podkreślał też, że uchwała ta została podjęta na sesji nadzwyczajnej, bez możliwości przedyskutowania jej wcześniej na komisji.

- To jest takie wprowadzanie tej podwyżki tylnymi drzwiami. Uważam, że nie powinniśmy tej uchwały dzisiaj podejmować. Spotkajmy się w kolejnych tygodniach, by wtedy pochylić się nad sprawą - dodał na sesji radny Karcz.