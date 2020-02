Damian Dąbrowski - nauczyciel ze Świętochłowic to król pogody. Jego fanpage obserwuje ponad 70 tys. osób!

Fanpage z prognozą pogody dla Górnego Śląska Damian Dąbrowski prowadzi od 12 września 2013 roku. Wcześniej swoje codzienne prognozy pogody zamieszczał na prywatnym profilu na Facebooku. To jego uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świętochłowicach namówili go, aby założył publiczną stronę. I po namowie, tak zrobił. Początkowo liczba obserwujących wynosiła kilkaset osób.

- Potem wzrosła do kilku tysięcy, ale w życiu nie przypuszczałbym, że po kilku latach osoby obserwujące mój profil będę liczył w dziesiątkach tysięcy! Obecnie aż 70 tys. zarejestrowanych użytkowników Facebooka obserwuje moje wpisy. Ile osób w rzeczywistości korzysta z moich prognoz? Tego nie wiem, gdyż moja strona jest całkowicie publiczna i nie trzeba mieć swojego konta na Facebooku, aby przeczytać prognozę - mówi Damian Dąbrowski, nauczyciel geografii z SP nr 8 w Świętochłowicach oraz autor fanpage Prognoza Pogody - Damian Dąbrowski.

- Przygotowanie takiej prognozy to dość skomplikowany i czasochłonny proces, tym bardziej, że Polska ma bardzo specyficzny klimat (umiarkowany, ciepły, przejściowy), który cechuje duża zmienność pogody związana z napływem skrajnie różnych mas powietrza. Dużo łatwiej jest przewidzieć pogodę np. w Egipcie - zauważa Damian Dąbrowski.

Damian Dąbrowski podkreśla też, że bardzo ważna jest bieżąca obserwacja zdjęć satelitarnych, na których można śledzić rozwój chmur i ich przemieszczanie się. Również mapy radarowe opadów przydatne są do prognoz, zwłaszcza tych najkrótszych, nawet kilkugodzinnych. Używa ich np. do ostrzegania przez letnią burzą.

- Nie byłoby w końcu prognozy bez dokładnej analizy wielu modeli numerycznych. To jest bardzo ważne, aby porównać ze sobą przynajmniej kilka modeli, a nie bazować na jednym. Niektóre modele popełniają czasem błędy np. w prognozie zachmurzenia, nie uwzględniają inwersji temperatury - podkreśla Damian Dąbrowski.

- Czasem obalam też różne mity, jak na przykład mit mówiący o tym, że mroźna zima zabija wirusy, bakterie oraz wszelkie robactwo. Jest to kompletna nieprawda. Wirus grupy potrafi w niskiej temperaturze przetrwać wiele lat, natomiast ginie dopiero w temperaturze bardzo wysokiej około 50-70 °C - wyjaśnia Damian Dąbrowski

Prowadzenie strony z prognozami pogody to systematyczna praca, która zajmuje nawet do kilku godzin dziennie. Dodatkowo Damian Dąbrowski wyszukuje też liczne ciekawostki dotyczące pogody lub klimatu. A nawet obala mity!

Już będąc uczniem szkoły podstawowej, a potem średniej, Damian Dąbrowski prowadził własne notatki meteorologiczne. Po maturze studiował geografię, którą ukończył dyplomem z meteorologii. Jego przygoda z pogodą trwa już zatem prawie 40 lat.

Z zawodu Damian Dąbrowski jest nauczycielem geografii już z 23-letnim stażem. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach. To nauczyciel z powołania. Na jego lekcji nie można się nudzić. Damian Dąbrowski dzieli swój czas na czas z rodziną, prace i pasje. A przypomnijmy, że prognozę pogody nauczyciel tworzy codziennie. Praca nauczyciela, którą wykonuje, to w dużej mierze również praca w domu, setki sprawdzianów, kartkówek. To wszystko zajmuje sporo czasu.