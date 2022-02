Architektura Śląska okiem grafików z Ukrainy. Rysują szkice pod szyldem Grafiki Śląsk. Pracują nad art-bookiem poświęconym kopalniom Śląska

Pochodzą z Ukrainy, gdzie ukończyli studia plastyczne a od 2017 r. mieszkają na Śląsku. To tutaj Anastasia Alforova i Aleksander Babich realizują swoją pasję, związaną z projektowaniem artystycznych grafik, inspirowanych rycinami. Artyści działają pod szyldem Grafiki Śląsk i są zafascynowani architekturą regionu, która to stała się tematem ich twórczości. Obecnie pracują nad art-bookiem, książką poświęconą kopalniom Śląska.

– Jesteśmy grafikami z zawodu. Z zamiłowania – artystami. Zamiłowanie kulturą, architekturą i historią inspiruje nas do tworzenia naszych obrazów. Nieustannie poszukujemy piękna i natchnienia w otaczającej nas architekturze miejskiej.

Chcemy uzmysłowić, że cały czas żyjemy z dziedzictwem u boku, podkreślić lokalność i zwrócić uwagę na to, co jest bliskie, choć wydaje się tak dalekie – piszą Anastasia i Aleksander na ich stronie internetowej Grafiki Śląsk.