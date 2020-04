Akcja Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach "Pozostań w domu - napisz wiersz". Domowe zajęcia ze świętochłowickim CKŚ

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach rozpoczęło akcję "Pozostań w domu"

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zachęca wszystkich, by zostali w domach. W związku z epidemią koronawirusa nie mogą odbywać się zajęcia czy występy w świętochłowickim CKŚ. To jednak nie oznacza, że nic się nie dzieje. Centrum Kultury Śląskiej zorganizowało akcję "Pozostań w domu". W ramach tej inicjatywy pracownicy CKŚ zachęcają młodszych i starszych mieszkańców miasta do różnych aktywności we własnym domu.

W ramach akcji "Pozostań w domu" pracownicy Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach przygotowują ciekawe, ale domowe zajęcia. I tak była już akcja fotograficzna, a także plastyczna. Rodziny też wspólnie słuchały audiobooka "Brzydkie kaczątko". To jednak nie wszystko. Pracownicy CKŚ zachęcają też do wspólnego udziału w ogólnoeuropejskim wydarzeniu tanecznym ERIH WORK it OUT. Na stronie zobaczymy układ taneczny, którego można nauczyć się w domu.