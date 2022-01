Adam Trzebinczyk odwołany ze stanowiska wiceprezydenta Świętochłowic

Adam Trzebinczyk był wiceprezydentem Świętochłowic od 1 października 2019 roku. Wczoraj, 19 stycznia został odwołany z tego stanowiska.

- Mając na uwadze obecną sytuację, nowe wyzwania, jakie stoją przed nami, postanowiłem odwołać Adama Trzebinczyka z funkcji Drugiego Zastępcy Prezydenta. Tym samym dobiegła końca nasza ponad dwuletnia współpraca w Zarządzie Miasta, którą osobiście uważam za dobrze spożytkowaną i związaną z wieloma sukcesami, w których Adam odgrywał ważną rolę – za to mu w tym miejscu dziękuję - poinformował w mediach społecznościowych Daniel Beger.

Informacja o dymisji zaskoczyła samego zainteresowanego, który za pomocą mediów społecznościowych postanowił odnieść się do sprawy.

- Z wielkim zdziwieniem, a nawet niedowierzaniem dowiedziałem się dziś o odwołaniu mnie ze stanowiska wiceprezydenta Miasto Świętochłowice. Odbieram tę decyzję nie tylko, jako swego rodzaju karę za moją aktywność i chęć pomagania mieszkańcom, ale także w odniesieniu do spraw z którymi od dawna się nie zgadzam, a które mają miejsce przy okazji sprawowania władzy przez obecnego prezydenta Daniela Begera. W tym m.in. o jakości zarządzania miastem, traktowaniem pracowników, podejściem do sprawowania władzy - czytamy we wpisie.